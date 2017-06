Portugal perde 264 mil pessoas em sete anos

Veja a evolução demográfica em Portugal





Em 2016, Lisboa voltou, pela primeira vez desde 1981, a ganhar habitantes. O INE aponta um subida de 493 residentes, para 504 964 habitantes. Por concelhos, a capital lidera, seguida de Sintra (383 946), Vila Nova de Gaia (300 001) e Porto (214 119).



Mais reformados do que jovens

O número de pessoas em idade potencial de se reformar não é compensado pelo número de pessoas em idade para entrar no mercado de trabalho, considera o INE. Em 2016, por cada 100 pessoas com 55 a 64 anos de idade, existiam 80 pessoas com 20 a 29 anos de idade.



A redução demográfica é acompanhada por uma população mais envelhecida. Numa década cresceu a população com mais de 65 anos, devido ao aumento da esperança de vida, que é agora de 83 anos para as mulheres e de 77 para os homens. Em igual período, houve um decréscimo da população com menos de 15 anos, reflexo de os nascimentos baixarem de 105 mil para 87 mil.

Portugal voltou a perder habitantes em 2016. É o sétimo ano consecutivo em que a população decresce, num total de menos 264 mil residentes. Uma redução que em termos comparativos corresponde quase à população do arquipélago da Madeira.A perda de população resulta de o número de óbitos ser superior ao de nascimentos. No último ano morreram 110 mil e nasceram 87 mil pessoas. Ao mesmo tempo é superior o número de pessoas que deixam o País face ao total de imigrantes. Saíram por um período superior a um ano 38 mil pessoas, a que se juntaram 58 878 emigrantes temporários. Em igual período houve 29 mil que decidiram viver no nosso país, revela o Instituto Nacional de Estatística.De acordo com esta tendência, a União Europeia estima que Portugal tenha em 2027 menos de dez milhões de habitantes (em concreto 9 975 093). Para 2081, a população estimada é de 7,5 milhões, revela o organismo europeu Eurostat.