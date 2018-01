Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal perdeu 24 mil habitantes em 12 meses

Queda resulta de menos nascimentos, mais óbitos e de uma menor imigração.

Por João Saramago | 01:30

No espaço de um ano, Portugal perdeu 24 mil habitantes. Em junho último, viviam no nosso País 10 286 400 pessoas, enquanto em junho de 2016 habitavam 10 310 400, divulgou o Instituto Nacional de Estatística.



Uma redução explicada por um maior número de emigrantes em comparação com os que chegaram a Portugal e pelo saldo natural negativo, ou seja, pelo facto de ter havido mais mortes do que nascimentos.



Os dados provisórios referentes a 2017 indicam um total de 86 180 nascimentos e 110 094 óbitos. O último ano registou assim um saldo natural negativo de quase 24 mil habitantes. É o maior fosso registado na última década. Em 2013, foi registado um saldo natural negativo de 23 767 pessoas.



O ano de 2009 marca o início de um processo demográfico inédito. Com a recolha regular de dados demográficos a partir de 1950, Portugal registou sempre um saldo natural positivo até 2009. Em 10 anos, a natalidade caiu 18%. Nasceram em 2008 mais de 104 mil. Em 2017, foram 86 mil.



Uma década com menos nascimentos tornou a população mais envelhecida, levando a uma subida da mortalidade. Em 2008, morreram 104 mil e em 2017 foram 106 mil, num aumento de 2%.



PORMENORES

Mais 4 302 pensionistas

O número de pensões de velhice aumentou em 4 302 em dezembro de 2017 face ao mesmo mês de 2016. São já 2 038 573 os reformados por velhice.



13 mil mortos em janeiro

O ano de 2017 ficou marcado por dois picos na mortalidade: 13 536 mortos em janeiro e 11 117 em dezembro. O frio e a gripe explicam a subida.