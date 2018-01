Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal recebe 2018 com euforia

Música e animação de norte a sul na despedida de 2017.



Milhares de portugueses saíram à rua para receber 2018 de braços abertos e em ambiente de grande animação.



De norte a sul do País, as principais cidades encheram-se de gente, que fizeram a sua despedida de 2017 ao som de bandas famosas, com champanhe na mão e, claro, muito fogo de artifício.



Em Lisboa, o Terreiro do Paço recebeu um mar de gente para assistir aos concertos de artistas como Miguel Ângelo, Ana Bacalhau ou Lena D'Água, que levaram os fãs ao delírio, enquanto no Porto foi Aurea quem deu música no palco improvisado na avenida dos Aliados.



Mas o destaque musical foi, claro está, para Albufeira, que recebeu os Xutos&Pontapés após a morte de Zé Pedro.



Com ou sem música, festa foi a palavra de ordem para dar as boas-vindas a 2018.