Portugal regista 1300 casos de cancro do pâncreas por ano

Fumadores com idade acima dos 50 anos correm mais riscos de ter a doença.

Por Francisca Genésio | 09:20

Todos os anos, em Portugal, existem cerca de 1300 pessoas diagnosticadas com cancro do pâncreas. A maioria está em estádio IV (fase avançada da doença) no momento do diagnóstico. Os dados pertencem a um organismo internacional de pesquisa sobre o cancro: o Globocan 2012.



O cancro do pâncreas é, a nível mundial, a oitava causa de morte nos homens e a nona nas mulheres, registando a taxa mais baixa de sobrevivência de todos os cancros: "aos cinco anos de doença, apenas 5% dos doentes sobrevivem", explicou ao CM Hélder Mansinho, oncologista e diretor do serviço de Hemato-Oncologia do Hospital Garcia de Orta (Almada). Os sinais podem ser dispersos: depressão, icterícia, náuseas, dor abdominal, perda de peso inexplicável, aparecimento de diabetes, dor na coluna dorsal, alteração nos hábitos intestinais e trombose venosa.



"Por os sintomas serem muito gerais, há grupos de risco que devem estar atentos a esse sinais, como as pessoas com mais de 50 anos, fumadores, alcoólicos, obesos, pacientes com pancreatite crónica e historial familiar com cancro", alerta o médico. O único tratamento eficaz é a cirurgia, mas a quimioterapia e a radioterapia também são utilizadas.



"Já tinha metástases no pulmão"

Maria Zulmira Pereira, de 66 anos, teve os primeiros sintomas em 2014, mas estava longe de associar os sinais de uma indisposição ao cancro do pâncreas. Passados dois anos, numa consulta de rotina, o médico diagnosticou-lhe o tumor. "É um tipo de cancro silencioso porque não tive mais sintomas e quando me diagnosticaram já tinha metástases no pulmão", relembra. A reformada, de Matosinhos, encontra-se a fazer tratamento de quimioterapia.



"Sintomas são muito banais"

CM - Qual é a principal missão da associação?

Vítor Neves, Presidente EuropaColon Portugal – É a única associação em Portugal que apoia doentes com cancro digestivo. Fazemo-lo com ações preventivas e de apoio aos familiares e cuidadores.



– Há rastreio para o cancro do pâncreas?

– Não. Daí a importância de sensibilizar a população para estar atenta aos sinais de alerta.



– As pessoas estão conscientes dos sintomas?

– Sim, mas não associam porque são sinais muito banais. Podem tirar dúvidas através do 808 200 199 ou www.europacolon.pt.