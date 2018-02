Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal sem zonas de seca extrema

País não tem qualquer percentagem do território no nível máximo de seca, pela primeira vez desde maio.

Por Cláudia Machado e Alexandre Salgueiro | 01:30

Numa altura em que Portugal se debate com uma vaga de frio que levou ontem Bragança, pelas 8h00, a atingir os -7,2 graus, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que, pela primeira vez desde maio do ano passado, o País não tem qualquer percentagem do território continental em estado de seca extrema.



Ainda assim, e segundo o boletim climatológico do IPMA referente ao mês de janeiro, a totalidade do País estava entre os níveis de seca severa, moderada ou fraca, a 31 de janeiro. A situação mais complicada continua a ser vivida em toda a zona do Interior e parte do Litoral Alentejano e do Ribatejo. O IPMA classifica ainda janeiro como um mês "seco e quente".



Ontem, as autarquias continuaram a pôr em prática os planos de contingência - são pelo menos oito os concelhos nesta situação. Em Lisboa, foram servidas mais de 80 refeições a sem-abrigo. Na Covilhã, os termómetros têm chegado, durante a noite, aos -3ºC e não ultrapassam os 9ºC durante o dia. "Já estamos habituados aos invernos rigorosos, mas este frio é diferente.



É mais seco do que o habitual, sente-se nos ossos e é mais difícil de suportar", afirma Olívia Prazeres, de 76 anos, que diz ter sido obrigada a "reforçar os agasalhos para conseguir sair à rua".



Manhã gelada em todo o território

Durante a madrugada e a manhã de ontem foram vários os distritos que chegaram a temperaturas negativas: as Penhas Douradas registaram -5,5ºC, pelas 8h00. Já às 5h00, Montalegre estava nos -4,7ºC. Devido à vaga de frio, a Provedoria dos Animais de Lisboa recomendou aos donos de animais "que os recolham de espaços abertos", como varandas, quintais, jardins, pátios ou terrenos e "que lhes providenciem abrigo e agasalho".