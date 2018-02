Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal volta a aumentar este ano cobertura de vacina contra a gripe

Direção-geral da Saúde estima que tenham sido vacinados pelo menos 62% dos idosos.

Portugal tem aumentado, nos últimos anos, a taxa de cobertura vacinal contra a gripe nos grupos de risco, afirma a Direção-geral da Saúde, estimando que este ano tenham sido vacinados pelo menos 62% dos idosos.



Na terça-feira, um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC) sobre a vacinação contra a gripe na Europa informou que se verifica uma tendência decrescente da vacinação.



Em declarações hoje à agência Lusa, a diretora-geral da Saúde afirmou que em Portugal a tendência é a contrária, tendo havido nos últimos anos aumento da cobertura vacinal nas populações de risco.



"A partir da pandemia de 2009/2010, todos os anos temos melhorado os indicadores. Este ano, mais uma vez, ainda numa avaliação preliminar, temos indicação de que vamos ficar com uma cobertura vacinal superior à do ano passado", disse.



Segundo a Direção-geral da Saúde, desde a época 2015/2016 que se têm vacinado cerca de 60% das pessoas com 65 ou mais anos (quase 2 em cada 3 pessoas).



Para esta última época vacinal, Graça Freitas estima que se tenha atingido uma cobertura de pelo menos 62% na população idosa.



A responsável diz que nos últimos anos se tem aumentado cerca de dois pontos percentuais a taxa de cobertura de vacinação dos idosos.



No caso particular das pessoas residentes em lares tem-se verificado uma cobertura vacinal da ordem dos 90% desde a época 2011/2012, refere ainda a DGS.



Apesar de a cobertura entre os profissionais de saúde também ter registado melhorias, a diretora-geral da Saúde reconhece e lamenta que continue abaixo do que era desejado.



Em Portugal a vacina é gratuita para todas as pessoas com 65 ou mais anos de idade e pessoas residentes em instituições para além de outros grupos de risco.