Português dá a volta ao mundo e fica no Guinness

Gil Azevedo, um português residente no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entrou para o Guinness World Records ao dar a volta ao Mundo em 55 horas e 47 minutos, em voos comerciais.



Gil Azevedo partiu de Xangai (China) no dia 12 de fevereiro, às 2h30, e viajou até Auckland (Nova Zelândia). Seguiram-se as cidades de Buenos Aires (Argentina), Paris (França) e Moscovo (Rússia), regressando a Xangai às 10h47 do dia 14.



O diretor bancário conta que a inspiração para realizar a viagem veio da obra ‘Volta ao Mundo em 80 Dias’.



A preparação demorou três meses e diz ter dormido "muito pouco" durante a aventura. "De duas em duas horas tinha de atualizar o diário de viagem", essencial para o reconhecimento pelo Guinness.



"Tenho uma história para contar aos netos", frisou ao CM.