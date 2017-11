Português faz sucesso na Alemanha

Tiago Ribeiro da Costa, de 19 anos, brilha no programa ‘The Voice’ na Alemanha.

09:36

Há mais um português a brilhar no programa ‘The Voice’ no estrangeiro. Tiago Ribeiro da Costa, de 19 anos, tentou a sorte nas Provas Cegas da versão alemã do formato, com uma interpretação da música ‘Angel By The Wings’, da cantora Sia.

A atuação foi um sucesso e levou os cinco mentores do formato a virarem as cadeiras e a pedirem ao jovem para se juntar às suas equipas. Filho de emigrantes, Tiago vive em Reutlingen, Alemanha, com a família.De lembrar que em junho o português Lisandro ‘Cuxi’ Monteiro, de 17 anos, venceu a sexta edição do ‘The Voice’ francês.Lisandro nasceu em Portugal e mudou-se para França aos nove anos. Graças ao programa, reconciliou-se com o pai, com quem não falava desde que este se divorciou da mãe.