Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses casam mais

Mais 331 uniões nos primeiros seis meses deste ano.

Por João Saramago | 01:30

Os portugueses estão a casar mais. Nos primeiros seis meses deste ano realizaram-se 12 132 matrimónios, mais 331 face ao primeiro semestre de 2016, quando ocorreram 11 801 uniões.



Os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam um acréscimo total de 2,8% no primeiro semestre. Junho, com 3544 casamentos e uma subida de 3,8%, é o mês em destaque.



O aumento ocorre depois de em 2016 se ter verificado uma subida de apenas seis matrimónios face a 2015: em 2016 houve 32 399, quando em 2015 se registaram 32 393. Nesse ano, a evolução do número de casamentos foi mesmo negativa entre as uniões de pessoas de sexo diferente, passando de um total de 32 043 para 31 977. Pelo contrário, nos matrimónios entre pessoas do mesmo sexo verificou-se um acréscimo de 350 uniões para 422, pelo que, contas feitas, no conjunto de todos os casamentos houve mais seis celebrações.



Desde a saída da troika, em 2014, que o número de casamentos tem sempre aumentado: 31 478 em 2014, 32 393 em 2015 e 32 399 no último ano.



Primavera liderou uniões

Nos primeiros seis meses do ano cumpriu-se a tradição e verificaram-se menos matrimónios nos meses mais frios. Em janeiro houve 1178, em fevereiro 1124 e em março 1445. Em abril foram 1909, em maio 2932 e, por fim, em junho 3544 uniões.



Maioria casa pelo civil

O matrimónio sem celebração religiosa é largamente dominante. Em 2016, houve 20 543 casamentos pelo civil e 11 274 pela Igreja Católica. Contudo, isso só acontece desde 2007. Em 2006, houve 22 903 uniões civis e 24 954 pela Igreja Católica.