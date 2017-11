Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses colocam educação em segundo plano

Presidente da República lamenta desvalorização da escola no momento do voto.

Por João Saramago | 17:50

No primeiro congresso das escolas o Presidente da República expressou a convicção que os portugueses não dão primazia à educação como prioridade nacional no momento em que votam.



Na definição de estratégias para abordar o funcionamento da escola no futuro, o presidente da República apontou o dedo há própria sociedade. "É estranho, mas os portugueses não dão primazia à educação como prioridade nacional", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.



O presidente considera que há necessidade de sensibilizar a população para uma maior defesa da educação.



No final dos trabalhos do primeiro Congresso das Escolas, o Presidente da República defendeu que Portugal deve apostar no ensino profissional e na educação de adultos.



O Congresso das Escolas juntou dirigentes do ensino público, do ensino particular e cooperativo e do ensino profissional, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.