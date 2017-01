Portugueses gastam 240 milhões com lares

De acordo com o presidente da ALI, continua a haver utentes e famílias que têm dificuldade em pagar as mensalidades.



A prejudicar o negócio estão, por exemplo, "as casas clandestinas" e os "pagamentos em atraso dos utentes".De acordo com o presidente da ALI, continua a haver utentes e famílias que têm dificuldade em pagar as mensalidades.Mas o pior problema para o negócio é a clandestinidade. Há anos que João Ferreira alerta para a urgência de o Estado "tomar medidas mais duras no combate à clandestinidade", a qual "representa um grave problema de saúde pública". O responsável atribui também culpa à lei. "Um dos principais fatores para a clandestinidade está na atual Portaria 67/2012, por ter apenas um anexo, quer para construções de raiz quer para adaptações de imóveis já existentes".Na ótica do responsável, as regras deviam ser diferentes, pois deste modo "haveria mais lares licenciados e também mais económicos, e sobretudo menos clandestinos".

O negócio dos lares de idosos privados em Portugal está em crescimento. Em 2016 o volume de negócios dos 711 lares licenciados foi de 241,5 milhões de euros, mais 11,5 milhões em relação a 2015.Esta é a estimativa de João Ferreira de Almeida, presidente da ALI - Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, que avança ainda ao CM que "o mercado continua em crescimento", após os anos da crise, entre 2012 e 2014. "Nessa altura, alguns lares reduziram as mensalidades", recorda. No entanto, em 2015, o volume de negócios dos lares privados foi superior a 230 milhões de euros. Nesse ano, eram 681 os lares privados licenciados. Em 2016, estavam abertos mais 90.A mensalidade média nas residências privadas ronda os 1000 euros, sem contar com extras, como fraldas, por exemplo. No entanto, as mensalidades dos lares privados "variam muito, consoante a tipologia do lar e a região", sublinha João Ferreira de Almeida.