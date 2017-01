Portugueses optam por genéricos mais caros

Apenas um terço dos medicamentos genéricos comprados nas farmácias portuguesas estão entre os mais baratos. Caso 43% dos medicamentos genéricos vendidos fossem dos mais baratos, os portugueses podiam ter poupado cerca de 18 milhões de euros, afirma a imprensa.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) aponta duas razões para os portugueses ainda não preferirem os genéricos mais baratos. A primeira prende-se com a desconfiança quando pagam muito pouco por um medicamento, acabando por escolher outro mais carro. Ou seja, há ainda quem associe erradamente que o baixo preço é sinónimo de má qualidade de um genérico.

Em segundo lugar, há farmácias que não têm disponíveis os genéricos mais baratos para não perderem tanto dinheiro, denuncia o Infarmed. A Associação Nacional de Farmácias, por sua vez, garante que as farmácias perdem cerca de 39 cêntimos cada vez que vende um entre os quatro genéricos mais baratos.

De recordar que não é apenas o consumidor que poupa com os genéricos, também o Estado pode ganhar se forem vendidos cada vez mais os medicamentos genéricos mais baratos: se a concorrência for desafiada, e os fármacos mais baratos os mais vendidos, as empresas que produzem os mais caros podem baixar-lhes o preço.

