Posto B do Porto de Leixões já está operacional

O Posto B do Terminal Petroleiro de Leixões, que estava suspenso desde o acidente entre dois navios ocorrido dia 16, já está operacional, informou esta terça-feira a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).



Em comunicado, a administração portuária destaca que "só a importante cooperação da Galp, em articulação com os serviços da APDL, permitiram repor em tão curto espaço de tempo a operacionalidade do posto B do terminal petroleiro, nas mais elevadas condições de segurança com que normalmente opera".



Segundo adianta, "o Posto B recebeu ontem [segunda-feira] o primeiro navio, tendo a operação de carga decorrido dentro da normalidade, assegurando-se assim a continuidade de resposta aos navios que se destinam aquele terminal".









Segundo salienta a APDL, do acidente "não resultou qualquer derrame, devido ao sistema automático de libertação do navio, nem qualquer vítima".



Nesse dia, a administração portuária de Leixões anunciou ter solicitado a uma entidade externa uma "rigorosa investigação do acidente para apuramento de responsabilidades, mas sobretudo para obter pareceres ou recomendações no sentido de implementar eventuais melhorias nos procedimentos de segurança".



Na madrugada de 16 de janeiro uma "avaria no leme" do navio cargueiro 'Erasmos' levou-o a embater contra o navio petroleiro 'Blue Emerald', que estava atracado no posto B do Terminal Petroleiro de Leixões, tendo este último sofrido "danos ao nível do casario".Segundo salienta a APDL, do acidente "não resultou qualquer derrame, devido ao sistema automático de libertação do navio, nem qualquer vítima".Nesse dia, a administração portuária de Leixões anunciou ter solicitado a uma entidade externa uma "rigorosa investigação do acidente para apuramento de responsabilidades, mas sobretudo para obter pareceres ou recomendações no sentido de implementar eventuais melhorias nos procedimentos de segurança".

