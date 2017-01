Praga de lagartas afeta infantário no Cacém

CM, a Câmara Municipal de Sintra explicou ter sido alertada pela escola na sexta-feira e, "dada a complexidade da intervenção" e a altura a que se encontram os ninhos, foi necessário mobilizar vários meios, incluindo gruas. A intervenção está agendada para hoje "a partir das 09h30" e deverá estar concluída amanhã.



Há pelo menos dois dias que o espaço exterior do Jardim de Infância Cacém nº 1, em Sintra, está interdito aos alunos devido a uma praga de lagartas do pinheiro. Os encarregados de educação mostram-se preocupados com uma situação que dizem ser recorrente e a escola garante já ter pedido a intervenção da autarquia.Ao, a coordenação do jardim de infância garantiu que "ainda não houve casos" de reações alérgicas entre as crianças, que têm visto o espaço do recreio ser-lhes limitado com fitas e tracejado de giz no chão. No recinto da escola há pelo menos três pinheiros de grande porte que já causaram problemas."Não é a primeira vez que isto acontece. No ano passado, a minha filha teve de ir para o hospital com uma reação alérgica e levou uma injeção de penicilina", recorda aoMargarida Clara, de 35 anos, mãe de Beatriz, de seis anos. A menina ficou com "manchas no corpo e com a cara e a língua inchadas", acrescenta a encarregada de educação, que lamenta "o desleixo" da autarquia e pede uma intervenção urgente. Também Esmeralda Henriques, 38 anos, diz estar "preocupada" com a situação, sobretudo por ter conhecimento das reações alérgicas que a praga provoca através da libertação de pelos urticantes que se espalham pelo ar.