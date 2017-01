Praia usada por políticos ganha areia até ao verão

Como existem arribas perigosas, o aumento do areal dará aos banhistas a possibilidade de ficarem instalados longe das faixas de risco.



Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo de uma frente de mar com cerca de 700 metros de comprimento.



A praia do Barranco das Belharucas, em Albufeira, que é habitualmente frequentada no verão por figuras públicas como Cavaco Silva, ex-presidente da República, e Assunção Cristas, atual líder do CDS/PP, vai ser alvo de uma grande operação de reforço do areal, apurou o. O espaço para os banhistas colocarem as toalhas deverá quase duplicar já na próxima época balnear.O concurso público foi lançado esta semana pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), estando previsto que a obra de alimentação artificial do areal custe cerca de 790 mil euros. A empreitada tem um prazo de execução de 120 dias, a contar da data de adjudicação.apurou junto da APA que o reforço da praia será realizado com recurso a areia retirada de uma zona submarina localizada ao largo da barra da Marina de Vilamoura.