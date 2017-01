Precários custaram 10,2 milhões

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) gastou 10,2 milhões de euros em 2015 na subcontratação de trabalhadores, revelou o Bloco de Esquerda, estimando que aquela unidade pouparia mais de três milhões com a integração destes precários.O valor de 10,2 milhões de euros gastos com a contratação através de empresas de trabalho temporário foi confirmado numa resposta do Governo a uma pergunta do BE. Os dados foram divulgados pelos deputados Heitor de Sousa e Mariana Mortágua num encontro com os trabalhadores precários nas Caldas da Rainha.Mariana Mortágua afirmou que "o Estado não tem noção de qual é a precariedade" e por isso tem adiado a publicação do relatório sobre este tema. Conhecer estes números "vai ser a grande luta", afirmou a deputada, frisando que o BE não abdicará da exigência de "integrar todos os precários". O CHO é formado pelos hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.