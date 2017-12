Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preços da habitação aumentam 10,4% no 3.º trimestre

Registou-se a maior subida desde 2009.

Por Lusa | 20.12.17

O Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 10,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, depois de uma subida de 8% no trimestre anterior, ao ritmo mais alto em pelo menos oito anos, divulgou esta quarta-feira o INE.



De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta é a taxa de variação mais elevada da série disponível desde 2009 e foi "essencialmente determinada pelo comportamento do preço dos alojamentos existentes, que aumentaram 11,5% em termos homólogos".



Os preços dos alojamentos novos também cresceram de forma significativa, aumentando 6,9% face ao terceiro trimestre do ano anterior.



No terceiro trimestre de 2017, foram transacionados 38.783 alojamentos, um novo máximo da série disponível.



O valor das vendas realizadas entre julho e setembro de 2017 aproximou-se pela primeira vez dos 4,9 mil milhões de euros, sinaliza o INE.



O IPHab cresceu 3,5% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2017, mais 0,3 pontos percentuais do que no período anterior.



Este valor foi influenciado, segundo o INE, pelo comportamento dos preços dos alojamentos existentes, que registaram uma subida de 4,1% no terceiro trimestre (aumentos 2,5% e 3,2%, no primeiro e segundo trimestres, respetivamente).



No caso dos preços dos alojamentos novos, embora tenham registado um aumento (1,7%), o ritmo foi inferior ao do trimestre anterior (3,3%).