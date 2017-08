Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preços no alojamento local sobem em Lisboa e no Porto durante 1.º semestre do ano

Por Lusa | 17:33

Os preços no alojamento local subiram nos centros históricos de Lisboa e do Porto durante o primeiro semestre deste ano, face ao semestre anterior, de acordo com o índice da Confidencial Imobiliário, esta terça-feira divulgado.



"No primeiro semestre deste ano, o valor médio anual das diárias no alojamento local subiu, face ao semestre anterior, 4,6% no centro histórico de Lisboa e 0,3% no centro histórico do Porto", apurou o novo Índice de Preços no Alojamento Local, realizado pela Confidencial Imobiliário.



Apesar dos resultados do primeiro semestre deste ano indicarem uma valorização dos preços no alojamento local, "os mercados de Lisboa e do Porto mostram um resultado semestral influenciado por dois ciclos de variação trimestral com comportamentos diferentes".



"Em ambos os casos, no primeiro trimestre as diárias médias anuais no alojamento local desceram face ao trimestre anterior, com quebras de 3,0% no caso de Lisboa e de 4,6% no caso do Porto. Já no 2.º trimestre, a diária média anual apresentou um acréscimo que mais que compensou as perdas anteriores. No caso de Lisboa, a subida trimestral foi de 7,8% e no caso do Porto foi de 5,1%, influenciando positivamente a evolução semestral", segundo os dados do índice.



Além dos centros históricos de Lisboa e do Porto, o Índice de Preços no Alojamento Local "é igualmente apurado para Barcelona, um dos principais destinos turísticos europeus e 'benchmark' neste mercado para as duas cidades portuguesas", informou a Confidencial Imobiliário.



No caso da cidade espanhola, o valor médio anual no alojamento local apresentou uma subida de 5,8% no primeiro semestre deste ano, revelou o índice, avançando que foi o segundo trimestre que mais contribuiu para a subida semestral, com um aumento de 5,0% nos preços praticados, já que "no primeiro trimestre a evolução, apesar de positiva, foi muito ténue".



Para o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, "é vital" para as cidades de Lisboa e do Porto acompanhar este índice, uma vez que "a evolução do mercado do alojamento local será sempre ditada pela rentabilidade e expetativas dos operadores".



"Ao medir a variação do nível de valor cobrado, este índice permite também sinalizar a variação no rendimento esperado pelos operadores deste tipo de alojamento", advogou Ricardo Guimarães.



Segundo a Confidencial Imobiliário, o novo Índice de Preços no Alojamento Local acompanha um painel significativo de unidades de alojamento ao longo do tempo, monitorizando a média anual do valor das diárias para diferentes momentos de estada ao longo do ano.



"A metodologia permite cobrir em cada consulta todo o ciclo turístico, fazendo com que os dados não reflitam o efeito da sazonalidade ao medir a variação dos preços para momentos equiparáveis. O índice cobre os centros históricos de Lisboa e Porto, medindo a variação do nível de valor cobrado por noite (diárias) nesse mercado", referiu a empresa na área do imobiliário.



A Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário, detendo índices e bases de dados sobre investimento e sobre os mercados de compra e venda e de arrendamento de fogos, com detalhe à freguesia.