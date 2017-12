Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prémios de norte a sul com a Lotaria

Frações premiadas na Guarda, Faro, Gaia e na ilha de S. Miguel.

Por Francisca Genésio | 08:46

Os bilhetes com o número 27223, atribuído ontem ao primeiro prémio da Lotaria Clássica de Natal, foram vendidos a apostadores nos distritos da Guarda, de Faro, de Vila Nova de Gaia e na ilha de São Miguel, nos Açores.



Cada uma das frações vencedoras corresponde a um prémio de 250 mil euros, o que, após subtraído o imposto de selo aplicado pelo Estado (20% em ganhos acima dos cinco mil euros), corresponde a 201 mil euros.



Assim, de um primeiro prémio de 12,5 milhões de euros, foram entregues cerca de 1,6 milhões. Os apostadores têm até ao dia 26 de março de 2018 para reclamar o montante.



A lotaria levou ainda a jogo um segundo prémio de 2,5 milhões de euros. Neste caso, também foram apuradas oito frações com o número 71321, vendidas nos distritos de Lisboa, do Porto e através do portal da internet dos Jogos Santa Casa. Cada apostador recebe 50 mil euros - 41 mil euros após os impostos.



Já no que diz respeito ao terceiro prémio, com um valor previsto de cerca de 1,2 milhões de euros, não foi vendida nenhuma fração do número apurado: 20671.



O próximo sorteio extraordinário da Lotaria Clássica é dedicado ao Ano Novo. São sorteados cinco milhões de euros, no dia 2 de janeiro.