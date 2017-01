Presença de legionela fecha piscina municipal

"Já foi feito o projeto de recuperação e está previsto para breve que comecem as obras de requalificação", avança ainda Francisco Amaral, dizendo que espera que a piscina abra ao público "dentro de um mês".



A autarquia deverá gastar 100 mil euros nesta requalificação.



A piscina municipal, coberta, com um tanque de 166,6 m2 (16,6 m de comprimento e 10 m de largura), foi aberta em novembro de 1997 e serve a população do concelho, com a presença diária de "dezenas de pessoas", incluindo estudantes das escolas do concelho.



Desde setembro que a piscina municipal de Castro Marim está encerrada ao público devido a "obras de beneficiação", como tinha avançado a autarquia na altura.Esta quinta-feira, o presidente da câmara, Francisco Amaral, esclareceu aoque o encerramento se deveu à descoberta da bactéria da legionela nas canalizações do equipamento, na sequência de análises de rotina. Já existe um projeto de recuperação e as obras deverão avançar em breve. Não são conhecidos casos de utentes afetados."Quando as análises detetaram a presença da legionela, decidimos encerrar logo o espaço, para evitar que houvesse problemas de saúde pública", explicou Francisco Amaral, revelando que "não há casos" de pessoas que tivessem sido afetado pela bactéria, conhecida por causar a doença do legionário.