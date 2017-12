Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República agradece aos militares vidas "dedicadas a Portugal"

Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Centro de Apoio Social de Oeiras, do Instituto de Ação Social das Forças Armadas.

21.12.17

O Presidente da República agradeceu esta quinta-feira as vidas "dedicadas a Portugal" pelos militares que serviram nas Forças Armadas, sublinhando o seu contributo para o presente e o futuro do país.



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, que esta manhã visitou o Centro de Apoio Social de Oeiras, do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), as chefias militares e o ministro da Defesa Nacional "nunca esquecem os que serviram a instituição militar e, portanto, serviram Portugal".



"O que se passa aqui nesta casa continua a servir Portugal. Estas casas são casas viradas para o futuro, não são viradas para o passado", afirmou o chefe de Estado, notando que o aumento da idade média de vida permite que muitos sonhos e projetos se afirmem em idades mais avançadas.



O Presidente da República agradeceu, por isso, as "vidas dedicadas a Portugal, vidas dedicadas do passado, no presente e no futuro" e, na quadra natalícia, por ser tempo de família, deixou os seus votos à "família militar".



"Para os crentes um Santo Natal, para os não crentes um feliz Natal. Se quiserem, para todos à sua maneira, um feliz Natal em sentido amplo, é aquilo que o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas vos vem aqui hoje pessoalmente desejar", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



Acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, o Presidente da República escutou o coro do Centro de Apoio Social, instituição que presta assistência a antigos militares dos municípios de Oeiras e Cascais.



O centro possui duas unidades funcionais e messes residenciais e um bloco de apartamentos, com um total de 542 camas, assegurando por ano 19.000 atendimentos na área da saúde, em diversas especialidades médicas.



"É lindo. Está pronto? Já está pronto? Então agora pinte um bocadinho para vermos, pinte um bocadinho", pediu Marcelo Rebelo de Sousa a Maria Luísa Azevedo, ocupada a desenhar um rosto de mulher.



A idosa, que se lamentou da morte do marido, aceitou a sugestão do Presidente da República para assinar o desenho e fazer "o nariz", que serviu para uma troca de comentários brincalhões com o ministro da Defesa Nacional sobre a orientação para "a direita" ou para "a esquerda".



"Um feliz Natal", desejou o chefe de Estado, que prosseguiu a visita pelos vários serviços da instituição, da farmácia às salas de fisioterapia, perguntando pela saúde, pela idade e distribuindo abraços, beijos e felicitações.



Numa sala, Presidente e ministro cantaram com algumas idosas a canção popular do "alecrim aos molhos", porque o 'CD' com a música de "A casa portuguesa" estava gasto.



Perante a pergunta de Marcelo Rebelo de Sousa ao presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino de Morais, se arranjava um novo 'CD' para as senhoras, o ministro Azeredo Lopes brincou que o autarca "até arranja a aparelhagem".



No final da visita, os convidados foram brindados com os desejos de "um bom Natal" cantados por uma tuna e o Presidente da República, após assinar o livro de honra do Centro de Apoio Social, recebeu como presente um prato com as insígnias da instituição das Forças Armadas.