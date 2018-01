Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da TAP diz que greve é “ilegal”

Fernando Pinto enviou email aos tripulantes de cabine.

O presidente executivo da TAP, Fernando Pinto, enviou um email aos tripulantes de cabine no qual considera que a greve marcada para 9, 10 e 11 de fevereiro "é ilegal".



"Analisados os fundamentos apresentados, conclui-se pela inverdade dos mesmos, donde, no mínimo, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil está-se a propor à realização de uma greve que é ilegal", lia-se.