Primeiro doente a ser operado com sangue fora do coração recorda experiência de há 55 anos

A primeira destas máquinas começou a ser usada nos Estados Unidos em 1953 e, em 1962, coube ao cirurgião português Machado Macedo introduzir o sistema em Portugal, em Santa Marta.



José Fragata sublinhou que atualmente este sistema é usado sempre que um cirurgião precisa de afastar o sangue das cavidades cardíacas, de modo a corrigir alguma anomalia.



"Hoje mesmo operei um doente. É só ir à prateleira buscar o sistema, colocar e desviar o sangue que passa no coração e no corpo numa máquina, parar o coração e trabalhar lá dentro", disse.



A primeira cirurgia durou 8,5 horas e o doente ficou internado 16 meses. Atualmente, a mesma intervenção demora cerca de uma hora e o doente tem alta ao fim de cinco dias, disse.



Esta vulgaridade contrasta com a inovação de há 55 anos, quando a introdução deste sistema foi "brutal".



O doente em questão, operado quando tinha cinco anos a um defeito simples cardíaco, estará presente terça-feira numa sessão comemorativa no Hospital Santa Marta, durante a qual serão distinguidos os pioneiros da perfusão cardiovascular de Santa Marta.



O primeiro doente sujeito a uma cirurgia cardíaca, durante a qual o sangue circulou fora do corpo, realizada há 55 anos no Hospital Santa Marta, em Lisboa, vai participar terça-feira numa sessão comemorativa naquela unidade de saúde.Em declarações à agência Lusa, o cirurgião José Fragata, que dirige a Área Coração, Vasos e Tórax do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), a que pertence o Hospital Santa Marta, explicou que o feito, hoje tão comum, foi na altura altamente inovador.Este circuito extracorporal faz com que o sangue circule fora do corpo (por tubos e máquinas), de modo a permitir aos cirurgiões fazerem o seu trabalho.