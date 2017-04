Principais percursos para Fátima sinalizados com 300 placas informativas

A campanha "Peregrinos em Segurança" é um projeto conjunto da Associação Portuguesa para a Segurança e Prevenção Rodoviária, da GNR, da Associação de Municípios dos Caminhos de Fátima, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e do Centro Nacional de Cultura.



"Veja e seja visto. Use material refletor" é uma das mensagens dirigidas aos peregrinos que se lê nas placas de prevenção e segurança, já aos condutores o conselho é "Circule com prudência. Peregrinos na estrada".A campanha "Peregrinos em Segurança" é um projeto conjunto da Associação Portuguesa para a Segurança e Prevenção Rodoviária, da GNR, da Associação de Municípios dos Caminhos de Fátima, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e do Centro Nacional de Cultura.Este ano são esperadas centenas de milhares de peregrinos ao Santuário de Fátima, a 12 e 13 de maio, devido à visita do papa da Igreja Católica, Francisco, que vai presidir ao centenário das "aparições" na Cova da Iria.O dispositivo especial de proteção e socorro para a visita do papa a Fátima vai envolver 668 operacionais, podendo este número ser aumentado com mais 312, caso aconteça alguma situação de exceção, divulgou a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Os principais percursos até ao Santuário de Fátima vão ser sinalizados com 300 placas informativas no âmbito de uma campanha nacional que visa consciencializar os peregrinos e os condutores dos perigos inerentes à jornada.As 300 placas de sinalização vertical da campanha "Peregrinos em Segurança" têm conselhos práticos para uma peregrinação segura e um `QR Code´ (código de barras dimensional) que dá acesso direto a um `website´ com informações adicionais, referiu hoje em comunicado a Câmara de Matosinhos, cidade onde será colocado o primeiro painel.O painel inaugural da campanha vai ser colocado na próxima quinta-feira, pelas 10:30, no Largo do Padrão da Légua, em Matosinhos, numa cerimónia que contará com a presença do presidente do município, Eduardo Pinheiro, e da presidente do Centro Nacional de Cultura, Maria Calado.