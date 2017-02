Prioridade a quem ensina no privado

A criação de um grupo de recrutamento de Língua Gestual Portuguesa será avaliada. E o ME introduz uma norma que impede docentes que recusarem colocação na contratação inicial de concorrer às reservas de recrutamento. Quanto à greve de auxiliares, que deve fechar hoje muitas escolas, o ministro disse que os estabelecimentos têm o número de funcionários que a lei determina, mas o problema é que "uma percentagem significativa está de baixa".

Os professores das escolas privadas com contrato de associação vão concorrer ao concurso externo e à contratação na mesma prioridade dos docentes do público, confirmou ontem o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.A norma transitória vai afinal vigorar por dois anos, revelou o governante, no final do Conselho de Ministros que aprovou o novo regime de concursos e o diploma que permitirá vincular aos quadros mais de 3 mil docentes. A questão da prioridade era ainda um dos pontos em aberto do diploma, segundo afirmou a secretária de Estado Alexandra Leitão. E foi o ponto mais contestado pela Fenprof, que recusou o acordo."Imagino que nenhuma estrutura sindical se oponha a uma vinculação de 3 mil docentes, quase tantos como os que se vincularam em quatro anos do anterior Governo", disse o ministro, frisando que "em ata negocial fica consagrado que o ME estudará novos momentos de vinculação, inclusive para docentes do ensino artístico especializado de música e dança".