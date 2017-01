Privação do sono aumenta risco de cancro

"Existem 99 distúrbios que interferem com o ciclo normal do sono. Atualmente, o mais comum é a privação do sono, em todas as idades. Estamos a falar de pessoas que, por exemplo, precisam de dormir oito horas mas dormem cinco, por iniciativa própria e de forma constante. É muito perigoso", alerta a especialista na área do sono.Pessoas com dois empregos, empresários com negócios em várias partes do Mundo ou quem acompanha as bolsas de valores desde Xangai, na China, a Nova Iorque, nos EUA, são alguns dos exemplos de quem está no topo da lista da privação do sono. "A longo prazo, se quiserem dormir mais, não vão conseguir. Se fizermos maratonas contra o sono, vamos ter insónias", alerta Teresa Paiva.