Privados exigem contratos de 5 anos

Convencionados de análises, diálise e radiologia têm contrato até outubro de 2019.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Os convencionados privados que prestam cuidados de saúde, nomeadamente na área dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (exames), aos doentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) reclamam contratos de cinco anos.



Em declarações ao CM, Bruno Henriques, da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, referiu que o regime atual, em que os contratos são renovados após um ano, não dá estabilidade ao setor.



"O novo regime deve ser compatível com o investimento que é feito pelos prestadores", afirmou o mesmo responsável, sublinhando que este é um dos pontos que esperam ver resolvidos pelo grupo de trabalho, criado no âmbito de um despacho publicado ontem em Diário da República.



O despacho assinado pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, determina que o grupo apresente um relatório final no prazo de 180 dias.



Segundo o mesmo documento, enquanto o grupo de trabalho analisa uma forma de alterar o regime das convenções, o contrato com os prestadores de análises clínicas, diálise e radiologia é prorrogado até 31 de outubro de 2019 e os restantes até 31 de outubro de 2018.



Recorde-se que o Ministério da Saúde tinha como meta um corte de 200 milhões de euros na despesa com os convencionados privados. No primeiro semestre de 2017, os gastos do SNS com essa área atingiram os 230,6 milhões de euros.



No ano passado, a despesa total foi de 440 milhões de euros.