Problema com formol atrasa exames no IPO de Lisboa

Vários funcionários ficaram doentes e estiveram de baixa médica.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Uma concentração elevada de formol (substância química) no ar de uma das salas do Laboratório de Histopatologia do Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, provou sintomas nos funcionários, como dores de cabeça e náuseas, e atrasou a conclusão de exames.



Ao que o CM apurou, alguns técnicos de anatomia patológica e assistentes operacionais estiveram mesmo de baixa médica. Fonte do IPO confirmou que foi, de facto, detetado o problema no verão do ano passado.



Segundo, a mesma fonte foram implementadas medidas, mas não resolveram a situação e "para garantir o trabalho desenvolvido ao nível do diagnóstico e a segurança e a proteção da saúde dos funcionários, no final de novembro, foi interditado o manuseamento de formol no laboratório".



A administração decidiu proceder à requalificação do espaço, cujas obras vão realizar-se por um período que pode demorar 3 a 4 meses e os atrasos, nalguns exames, deverão ser recuperados até final do mês de janeiro.



Análises urgentes têm prioridade

As análises consideradas urgentes têm sido feitas sempre em tempo útil. As que sofrem atrasos devido ao problema com o formol e consequente baixas médicas de funcionários, são as das peças cirúrgicas, fragmentos de órgãos, como por exemplo da vesícula ou próstata.



Contratado laboratório do Pulido Valente

Para garantir o funcionamento do Serviço de Anatomia Patológica, o IPO de Lisboa celebrou um protocolo com o Hospital Pulido Valente, onde são preparados os tecidos removidos dos utentes para análise.



Segundo fonte do IPO de Lisboa, este trabalho é assegurado por profissionais do próprio instituto, em dois turnos diários, de segunda-feira a sábado, mas o diagnóstico dos exames continua a ser feito nas instalações do IPO.



1923

foi o ano em que foi fundado o Instituto Português de Oncologia, através do decreto nº 9333 de 29 de dezembro. Na altura a designação estabelecida foi: Instituto Português para o Estudo do Cancro.



Uso do formol

O formol é uma substância química que pode ser usada para conservar partes do corpo. Quando em excesso no ambiente é tóxico e pode provocar náuseas, dores de cabeça, irritação da pele e dos olhos, e afetar sobretudo as vias respiratórias.