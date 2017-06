Problema técnico cancela voo da SATA que fazia Terceira-Boston

"Aguardamos a reparação do problema técnico para definir nova hora de saída da aeronave, que já não será hoje. Os passageiros estão todos alojados na Terceira e protegidos num voo a realizar na quinta-feira", informou o responsável, adiantando que a restante operação da Azores Airlines, que assegura as ligações de e para fora do arquipélago, decorre com normalidade.