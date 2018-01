Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procura pais e descobre quatro irmãos 56 anos depois

Maria foi abandonada pelos pais com poucos dias de vida.

01:30

Maria Teresa Fonseca, de 56 anos, foi abandonada pelos pais com poucos dias de vida. Apesar da revolta, sempre quis conhecer a família que a rejeitou. No programa ‘Separados Pela Vida’, emitido este sábado pela CMTV, soube do falecimento dos pais, mas a grande surpresa surgiu depois.



À sua espera tinha dois de quatro irmãos: Filomena Silva, de 69 anos, e João Carlos Sousa, de 51. O caloroso e emocionado abraço marcou o encontro entre os três irmãos, que nunca conheceram o colo materno. "A Teresa será muito bem recebida no seio da nossa família", disse João.