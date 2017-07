Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procuradora pede condenação de Carrilho por violência doméstica

Decorrem em Lisboa alegações finais do processo que opõe ex-ministro a Bárbara Guimarães.

Por José Carlos Marques, Manuel Colaço e João Monteiro de Matos | 20:53

A Procuradora do Ministério Público pediu na tarde desta sexta-feria a condenação de Manuel Maria Carrilho no processo em que é acusado pela ex-mulher, Bárbara Guimarães, de violência doméstica e ameaças.



A acusação dá como provado que o antigo ministro da Cultura agrediu física e psicologicamente a apresentadora após o divórcio que aconteceu em 2013.



Carrilho declara-se inocente e as alegações finais da defesa deverão ocorrer a 27 de julho pelas 10h00 no Campus de Justiça, em Lisboa.



Este é um dos vários processos que envolve o ex-casal.



Bárbara Guimarães não esteve presente na sessão desta sexta-feira.