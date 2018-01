Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produção de lixo afinal teve aumento

Resíduos urbanos em 2016 cresceram 2,6% em relação a 2015.

Por Bernardo Esteves | 09:02

Portugal continental produziu 4,64 milhões de toneladas de resíduos urbanos em 2016, mais 2,6% do que em 2015.



Os dados constam do Relatório Estado do Ambiente 2017, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e contrariam números recentes do Instituto Nacional de Estatística, que entretanto já admitiu o erro e validou os dados da APA. O relatório indica que a deposição em aterro desceu de 45% do total, em 2015, para 41% em 2016.



Para Nuno Sequeira, da associação ambientalista Quercus, o relatório tem pontos positivos, como " o aumento da produção de energia de fontes renováveis em 2016, a excelente qualidade da água para consumo e balnear e o aumento da área agrícola para produção biológica".



Já como negativo aponta "o aumento de 1% do consumo de derivados do petróleo em 2016" e o "aumento de 2% do parque de veículos de passageiros no mesmo ano".



"O desafio é compatibilizar o crescimento económico e bem-estar das populações com o cumprimento das metas ambientais, em nome da sustentabilidade", disse.