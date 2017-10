Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produção de queijo da Serra cai 90 %

Incêndios mataram milhares de ovelhas bordaleiras e destruíram hectares de pasto.

Por Alexandre Salgueiro | 08:47

A produção de queijo da serra da Estrela poderá sofrer uma quebra de 90 por cento na atual campanha, que termina em março do próximo ano, devido aos efeitos da seca e sobretudo dos incêndios deste mês. A estimativa foi ontem avançada ao CM por Júlio Ambrósio, presidente da EstrelaCoop, no dia em que subiu para 45 o número das vítimas mortais dos fogos no Centro.



Trata-se de um homem de 50 anos que estava internado na unidade de queimados do Hospital da Prelada (Porto) proveniente do Hospital de Viseu, de onde fora transferido.



No que diz respeito à queda da produção do queijo da serra da Estrela, Júlio Ambrósio afirma que "ao contrário do último ano, em que a Cooperativa de Produtores contabilizou cerca de 200 mil toneladas de queijo e requeijão, a próxima campanha terá dificuldades em atingir as 20 mil". A culpa, aponta, "foi em primeiro lugar da seca extrema que se fez sentir na região no verão. Mas o golpe final foi dado pelos incêndios que devastaram os concelhos de Fornos de Algodres e Celorico da Beira, Seia, Gouveia e Oliveira do Hospital, nos dias 15 e 16 de outubro".



Nestes cinco municípios, diz o responsável, "o fogo terá matado entre 10 mil e 12 mil cabeças de gado". Mas, além disso, os produtores de gado veem-se agora a braços com outra catástrofe: "O gado que sobreviveu às chamas não tem o que comer porque as pastagens foram dizimadas pelo fogo", diz Carlos Simões, produtor, que está a alimentar o seu rebanho de mais de 200 cabeças com as reservas que tinha para o inverno. "Estimo uma quebra de 75 a 80% na produção porque as ovelhas não vão ter a quantidade e qualidade de alimento adequadas".



Reacendimentos ameaçam pinhal

Três reacendimentos no pinhal de Leiria, nas imediações de Coimbrão, obrigaram ontem a um trabalho intenso por parte dos bombeiros, que lutam para evitar que os 20% que não foram levados pelo fogo de 15 de outubro desapareçam de vez.



Num terreno onde a vegetação se estende por quilómetros, os cinco meios aéreos foram os principais atores do combate. O primeiro foco teve início pelas 12h00, na Praia da Pedras Negras, mas a falta de combustível e a intervenção dos meios retirou força ao avanço das chamas. Quando o combate a essa frente foi concluído já os meios aéreos atacavam o fogo a norte da Praia do Pedrógão, e os trabalhos foram concluídos ao final da tarde.



Paulo Vicente, de saída da liderança da Câmara da Marinha Grande, disse que "o ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] tem a responsabilidade da vigilância após o rescaldo dos incêndios e não o está a fazer. Se não têm pessoal, contratem-no, porque nós também não temos", rematou. Ontem, a PJ deteve dois homens por suspeita de crime de incêndio florestal: um de 21 anos, na Lourinhã, e outro de 49, em Oliveira de Azeméis (que ficou em prisão preventiva), elevando para 112 o número de detidos este ano por suspeita de fogo posto.