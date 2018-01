Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produção do turno da manhã da Autoeuropa retoma esta terça-feira

Fábrica interrompeu a produção durante uma semana.

Por Lusa | 07:36

A produção do turno da manhã da Autoeuropa é retomada esta terça-feira ao ritmo normal, depois de uma semana parada, anunciou a empresa.



A fábrica da Volkswagen, em Palmela, Setúbal, interrompeu a produção a partir do dia 26 de dezembro, alegando a existência de uma quebra no fornecimento de peças.



No dia 26 de dezembro, o coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT), Fernando Gonçalves, disse que a interrupção da produção ocorre num período conturbado devido à definição de horários para assegurar a produção do modelo T-Roc, após os trabalhadores terem aprovado, em plenário, uma proposta de greve para os dias 02 e 03 de fevereiro.



Conforme indica o representante, foi também apresentado em plenário um caderno reivindicativo da CT, que será, posteriormente, apresentado à administração da Autoeuropa.



"É um documento de 24 pontos que incluiu várias matérias, como prémios por objetivos, progressão nas carreiras, seguro de saúde, apoio escolar, bem como uma proposta de aumentos salariais de 6,5% em 2018", disse.



O novo horário imposto pela administração para vigorar de fevereiro a julho de 2018 inclui a obrigatoriedade do trabalho ao sábado, para cumprir o objetivo de produzir 240 mil veículos T-Roc na fábrica de Palmela em 2018.