Infarmed retira produtos para cabelos do mercado

Produtos da marca RICH contêm substâncias perigosas para a saúde dos consumidores.

Por Lusa | 08:49

A Autoridade do Medicamento ordenou a suspensão da venda e a retirada do mercado de todos os produtos para cabelos da marca RICH, por conterem substâncias proibidas em produtos cosméticos.



Segundo a informação disponibilizada na página do Infarmed, as substâncias proibidas em causa são conservantes e um filtro solar.



O Infarmed aconselha os consumidores a não usarem os produtos (cosméticos para cabelos) desta marca.



Em causa estão produtos como mousses de volume, gel, condicionadores e máscaras para cabelos.