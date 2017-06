Professora com Alzheimer considerada apta para dar aulas

Os problemas terão começado no ano letivo de 2012/2013 quando a professora esteve de baixa durante um mês devido a uma depressão. No ano seguinte, já depois de ter regressado ao trabalho, o caso repetiu-se.



Atualmente, a mulher depende do marido para as suas atividades diárias, e os primeiros sintomas da doença já remontam a 2007, segundo confirma o próprio ao Público. Também Paulo Ferreira, o diretor da escola onde a professora leciona, confirma o estado da mesma, alegando que esta se "baralhava muito" e que até chegou a trocar o manual escolar e a lecionar matéria antiga.



No próximo dia 4 de julho, a docente será avaliada novamente por uma junta médica da Caixa Geral de Aposentações, com base num recurso, que deliberará se a professora tem ou não o direito a uma reforma antecipada por invalidez.



Uma professora da Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, foi diagnosticada, aos 58 anos, com a doença de Alzheimer. No ano seguinte, em 2015, a junta médica, nomeada pela Caixa Geral de Aposentações, não considerou a docente "absoluta e permanentemente incapaz para o exercicío das suas funções", avança a edição deste domingo do Público.Esta deliberação obrigaria a docente a regressar ao trabalho, caso contrário, perderia o vencimento. A professora não acatou a decisão e o processo seguiu para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com uma providência cautelar para anular o efeito da avaliação da Caixa Geral de Aposentações.A professora conseguiu ganhar a providência, garantido o seu salário até que se alcance uma conclusão.