Professora que terá divulgado exame de português já foi identificada

Docente terá estado na origem da fuga de informação.

08.07.17

Oiça a mensagem audio de uma aluna com a fuga de informação do exame de português

A professora que alegadamente terá originado a fuga de informação sobre o exame de português do 12º ano já terá sido identificada, revela este sábado o jornal Expresso.A suspeita recai sobre uma docente da escola pública da Grande Lisboa. A professora terá passada a informação a uma aluna a quem dá explicações. Foi através de uma mensagem de voz partilhada plataforma Whatsapp que a informação se espalhou entre vários estudantes.Segundo a mesma publicação, esta não terá sido a primeira vez que a professora está envolta em suspeitas de divulgar informações secretas sobre exames nacionais.A investigação do caso está a cargo do Ministério Público e da Inspeção-Geral de Educação.