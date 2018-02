Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores anunciam greve para março

Docentes querem que Governo apresente soluções às suas reivindicações.

18:06

Os professores vão estar em greve entre 13 e 16 de março, confirmaram esta quinta-feira organizações sindicais do setor em conferência de imprensa junto ao Ministerio da Educação, em Lisboa.



O protesto decorrerá faseadamente, por regiões e é convocado por 10 estruturas sindicais, incluindo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a Federação Nacional da Educação (FNE).



A paralisação vai decorrer no dia 13 na região de Lisboa e na Madeira, a 14 no Sul, a 15 no centro do país, e a 16 no Porto e nos Açores.



O pré-aviso será entregue depois de uma reunião a realizar em 28 de fevereiro com a tutela, anunciou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, em nome das estruturas sindicais.



"O problema não são reuniões, temos tido reuniões, o que falta é a luta dos professores para pressionar o ministério" a resolver as questões que têm estado em cima da mesa, disse o dirigente sindical.



Os professores assumem esta forma de luta em protesto pela falta de avanços em questões como o reposicionamento na carreira, a recuperação do tempo de serviço, os horários de trabalho e um regime específico de aposentação.



Hoje entregaram no Ministério da Educação um parecer jurídico a sustentar a posição que defendem para o reposicionamento na carreira.



Depois de um compromisso assumido com o Ministério da Educação no ano passado, os sindicatos afirmam que as questões relacionadas com a redefinição dos horários (componente letiva e não letiva) e a criação de um regime especial de aposentação estão "a zeros".



A posição das organizações foi transmitida depois uma nova ronda negocial inconclusiva com o Ministério da Educação.