Professores já podem pedir reembolso da PACC

Os professores que queiram pedir a devolução do valor pago pela Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades (PACC), extinta pelo parlamento no mandato do atual governo, podem fazê-lo a partir de hoje via internet, anunciou o Ministério da Educação.



A prova foi criada pela tutela de Nuno Crato com o objetivo de recrutar "os melhores professores para o sistema de ensino", quando aplicada aos docentes contratados com menos de cinco anos de serviço.



Sempre contestada pelas estruturas representativas dos professores, a PACC acabaria por ser extinta no parlamento já no mandato da equipa liderada por Tiago Brandão Rodrigues.









O aviso está hoje publicado em Diário da República.



"Os docentes que, comprovadamente, tenham feito o pagamento da inscrição na prova, deverão usar a plataforma disponível no sítio do Instituto de Gestão Financeira da Educação para procederem ao pedido de reembolso", afirma o ministério em comunicado.



O prazo estabelecido para este procedimento é de seis meses.



Agora, está disponível uma ferramenta eletrónica destinada aos pedidos de devolução do valor de inscrição pago pelos professores.O aviso está hoje publicado em Diário da República."Os docentes que, comprovadamente, tenham feito o pagamento da inscrição na prova, deverão usar a plataforma disponível no sítio do Instituto de Gestão Financeira da Educação para procederem ao pedido de reembolso", afirma o ministério em comunicado.O prazo estabelecido para este procedimento é de seis meses.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito