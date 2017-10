Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores protestam durante cerimónia do 5 de Outubro

Docentes exigem "respeito" e uma "colocação administrativa".

05.10.17

Dezenas de professores manifestaram-se esta quinta-feira junto às cerimónias comemorativas do 5 de Outubro em Lisboa, presididas pelo Presidente da República, gritando "justiça" e "colocação administrativa, já", em protesto contra o concurso de professores.



Vestidos de branco, alguns empunhando cravos brancos, os manifestantes exibiam uma faixa em que se lia "colocação administrativa, já" e gritavam "justiça", "respeito", "concurso ilegal", "somos mais de cem" e "Marcelo, amigo, queremos falar contigo".



O protesto foi audível pouco depois de terminarem, na Praça do Município, em Lisboa, os discursos das cerimónias do 5 de Outubro, proferidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo presidente da Câmara da capital, Fernando Medina.