Programa ‘Stopover’ da TAP celebra um ano com novidades

Iniciativa permite passagem por cidades portuguesas até três dias, sem custos adicionais.

18:05

A TAP vai aumentar, a partir de setembro, a duração do 'Stopover' para 5 dias em vez de 3. O 'Stopover Portugal' permite aos passageiros de longo curso aproveitar a passagem pelas cidades sem custos adicionais às suas tarifas.



A companhia aérea anunciou neste aniversário do programa que os passageiros já não precisam de fazer obrigatoriamente a aquisição de uma viagem de ida e volta para usufruir das vantagens oferecidas pelo programa. A companhia anunciou que basta comprar um bilhete one way.



O programa foi lançado no verão de 2016 e engloba as cidades Lisboa e Porto, assim como a Madeira, os Açores ou o Algarve.