Progressão docente custa 600 milhões de euros

Descongelar carreira docente com pagamento integral dos novos escalões custaria tanto quanto o que o Estado prevê gastar em toda a Função Pública.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Descongelar a carreira para todos os professores, devolvendo as progressões perdidas nos últimos sete anos e atualizando integralmente os salários, custaria 600 milhões de euros ao Estado. É tanto quanto o valor que o Governo pretende gastar com o descongelamento das carreiras de toda a Função Pública em 2018 e 2019.



Com a recuperação integral dos salários, os professores teriam aumentos de entre 345 e 954 euros. Os mais beneficiados seriam os docentes que subiriam do 5º para o 9º escalão e que teriam direito a aumentos de quase mil euros, ou seja, mais de 13 mil euros por ano.



"A estimativa, que já foi discutida na Assembleia da República, aponta para custos de 600 milhões de euros com o descongelamento integral das carreiras dos professores", disse ao CM Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof. A estrutura sindical exige a reposição integral deste valor, mas admite que "não há condições" para que isto ocorra de forma imediata e aceita negociar o faseamento.



O Governo considera os custos incomportáveis e já fez saber que nas carreiras cujo elemento determinante de progressão é o tempo, os anos em que a carreira esteve congelada não contarão. Em recentes declarações ao ‘Público’, a secretária de Estado da Administração Pública, Fátima Fonseca, confirmou diferenças de tratamento.



"Quando estabeleceu o congelamento, o legislador disse duas coisas: nas carreiras que tenham pontos eles serão contabilizados, nas carreiras cujo elemento determinante seja o tempo, o tempo é congelado e não conta", disse.



Cada docente teria aumento médio de 322 euros

Caso o Governo repusesse integralmente os salários dos docentes sem anular o tempo congelado, cada um dos cerca de 133 mil professores e educadores teria um aumento médio de 322 euros por mês, ou seja, um acréscimo de 4511 euros por ano.



49 mil podem subir de escalão

Mesmo anulando cerca de sete anos em que a carreira esteve congelada, haverá pelo menos 49 mil professores e educadores, num universo de 133 mil, em condições de progredir de escalão em 2018. Os números foram avançados ao ‘Jornal de Negócios’ por fonte governamental.



O Governo está a prever gastar 60 milhões de euros em 2018 com as atualizações salariais destes docentes, embora este seja um dossiê ainda em aberto. Tal como no caso dos restantes funcionários, a atualização salarial será de forma faseada.



PORMENORES

Custo seria permanente

A despesa de cerca de 600 milhões de euros com o descongelamento integral das carreiras docentes passaria a ser um custo fixo que se repetiria anualmente.



Educação à margem

O Ministério da Educação tem-se colocado à margem do processo de descongelamento das carreiras, recusando receber os sindicatos.



Professores pagam crise

O Sindicato Nacional dos Professores Licenciados recusa que sejam "os professores a pagar a crise" e diz que a austeridade mantém-se.