Progressão para 1201 professores

08:35

Pelo menos 1201 professores estão em condições de progredir para os 5º e 7º escalões, progressão que nos últimos oito anos esteve dependente de uma portaria nunca publicada, revelou esta quarta-feira Lucinda Dâmaso, da Federação Nacional da Educação (FNE), após reunião no Ministério da Educação.



Segundo os dados do ME, revelados à FNE, 743 professores estão em condições de entrar para o 5º escalão (para o qual é preciso ter tido uma avaliação de Muito Bom ou Excelente).



Já no que toca à passagem do 6º para o 7º escalão, 44% dos docentes estão em condições de o fazer. "São 458 professores de 1044", explicou a dirigente sindical.