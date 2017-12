Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proibido fumar no parque infantil

Nova lei restringe fumo ao ar livre também em campos de férias.

Por Bernardo Esteves | 07:40

A partir de amanhã passa a ser proibido fumar ao ar livre em locais frequentados por menores, como parques infantis ou campos de férias.

A nova lei prevê também que os cigarros eletrónicos e os novos produtos que produzem aerossóis, vapores, gases ou partículas inaláveis passem a ser equiparados aos cigarros tradicionais. O tabaco de mascar também é abrangido.



Até aqui, qualquer pessoa podia consumir um destes produtos num espaço fechado, como um hospital ou uma sala de aulas. "A equivalência dos novos produtos ao tabaco em geral era uma das nossas preocupações", disse o presidente da Confederação Portuguesa para a Prevenção do Tabagismo (CPPT), Emanuel Esteves.



A lei, da autoria do Governo, foi aprovada em junho pelo Parlamento depois de algumas alterações introduzidas pelos deputados. A CPPT lamenta que não se tenha ido "mais longe na política de preços" e também nas restrições ao tabaco junto a escolas e hospitais. "Devia haver uma área de proteção, para evitar que o fumo entre para os estabelecimentos e por uma questão de dar o exemplo", disse Emanuel Esteves.



Cerca de 25% dos portugueses consomem tabaco, revelam as últimas estatísticas conhecidas do Eurobarómetro, segundo as quais apenas 32% dos fumadores já tentaram deixar, face aos 59% na União Europeia.



Uma morte por 50 minutos

Em 2016, uma pessoa morreu a cada 50 minutos em Portugal por doenças atribuíveis ao tabaco, segundo o relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo. São mais de 10 mil mortos.



1515 milhões de impostos

O consumo de produtos do tabaco rendeu aos cofres do Estado um total de 1515 milhões de euros no ano passado, o que representa um aumento de 24,9% em relação ao ano anterior, revela o mesmo relatório.



Tabaqueira fala em "passos tímidos"

A Tabaqueira diz que a nova lei deu "passos tímidos" para reconhecer que há alternativas ao tabaco com menos riscos para a saúde. A empresa diz que diversos estudos mostram que produtos como o tabaco aquecido, "não sendo inócuos, são melhores escolhas do que os cigarros".