Projeto parado trava poupança de água

Sistema de rega permitiria poupar três milhões de metros cúbicos de água por ano.

Por Rui Pando Gomes | 09:43

Três milhões de metros cúbicos de água estão a ser desperdiçados, por ano, até que seja autorizada a ligação do novo sistema de rega de Silves, Lagoa e Portimão ao adutor da barragem do Funcho. O projeto, que custou 6,5 milhões de euros, está terminado há dois anos e depende de uma decisão do Governo.



O sistema vai beneficiar 700 agricultores de Silves, Lagoa e Portimão. "Todo o sistema foi aprovado pelo Governo e teve financiamento comunitário. Permite poupar três milhões de metros cúbicos de água por ano e energia mas está parado por decisão política", lamentou ao CM José Vilarinho, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, que acusa o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, de "impedir" a ligação ao adutor do Funcho, atualmente usado pela empresa Águas do Algarve para trazer água da barragem de Odelouca para abastecimento público.



O CM questionou o Ministério do Ambiente mas não obteve resposta. Questionado pelo PCP, o Governo esclareceu que a decisão "está dependente da posição da Comissão Europeia", considerando as implicações "no processo de aprovação a que foi sujeita a construção da barragem de Odelouca".



Águas do Algarve

A decisão está dependente do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, que antes de assumir o cargo presidiu à empresa Águas do Algarve.



Perdas de água

O adutor foi construído para abastecimento público e da agricultura. Tem várias ruturas e numa delas as perdas de água são de 6 milhões de m3 por ano.



Petição exige ligação

Os agricultores estão a realizar uma petição para exigir a ligação do novo sistema ao adutor do Funcho, após recomendação da Assembleia da República.