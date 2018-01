Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Projetos em Águeda dominam primeira edição do Orçamento Participativo Jovem

Garantida execução de sete iniciativas por 300 mil euros.

Por Bernardo Esteves | 09:06

Três projetos no concelho de Águeda dominaram o pódio da primeira edição do Orçamento Participativo Jovem, iniciativa do Ministério da Educação destinada a envolver os mais jovens nos processos de decisão.



Foram apresentadas 400 propostas e sete garantiram a execução em 2018, num investimento total de 300 mil euros, por decisão de 10 mil votantes.



A reabilitação de um percurso pedestre na Pateira, em Águeda, com um investimento de 75 mil euros, saiu vencedor. "A Pateira é a maior lagoa natural da Península Ibérica mas sofre de algum esquecimento e queremos dinamizar aquela área", disse Hélder Arede, um dos proponentes.



No segundo lugar ficou o projeto Arribeirar, que propõe recuperar, por 40 mil euros, um bosque à beira-rio que liga as terras de Ameal e Vale Domingos, em Águeda, reintroduzindo fauna e flora autóctone.



No terceiro posto, ficou um projeto para criação de um centro interpretativo pedagógico no parque botânico de Vale Domingos (também próximo da cidade de Águeda). Houve ainda mais quatro projetos de cariz ambiental, desportivo e outros entre os mais votados.



"Na próxima edição, que arranca já este ano, teremos 500 mil euros, o que permitirá apoiar mais projetos", anunciou o ministro Tiago Brandão Rodrigues, na entrega dos prémios, em Lisboa.