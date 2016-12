Promessa de sigilo no registo oncológico

O Governo vai apresentar uma proposta de lei que será votada no Parlamento, tendo Vítor Veloso apelado aos deputados para votarem no sentido de garantir a privacidade dos doentes. Fernando Araújo lembrou que já existem registos regionais que serão reunidos.



Vítor Veloso, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, está "100 por cento de acordo com a existência do RON", para se conhecer melhor a doença, mas exige medidas que garantam a privacidade dos doentes e impeçam que "seguradoras, bancos e empregadores" acedam às suas identidades.O Governo vai apresentar uma proposta de lei que será votada no Parlamento, tendo Vítor Veloso apelado aos deputados para votarem no sentido de garantir a privacidade dos doentes. Fernando Araújo lembrou que já existem registos regionais que serão reunidos.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, garantiu esta terça-feira que o Governo vai "seguir as recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)" e encontrar uma "solução técnica" para garantir a privacidade dos doentes no futuro Registo Oncológico Nacional (RON).A CNPD recomendou a retirada do número de utente e do número de processo clínico do RON, depois de já ter proposto a retirada do nome e do mês de nascimento, tendo estas duas últimas sugestões sido já acatadas pelo Governo.A CNPD alega que a identidade dos doentes oncológicos é "informação com especial valor económico", que pode gerar "juízos discriminatórios" no contexto laboral ou nas relações contratuais com bancos e seguradoras.