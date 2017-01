Proteção Civil alerta para a descida das temperaturas

Também a partir da noite de terça-feira e até quinta-feira, o vento soprará mais intenso, em geral de intensidade moderada, forte nas terras altas.



Quanto à temperatura máxima, não deverá ultrapassar os 8.º a 12.º graus centígrados no litoral oeste e no interior sul, sendo ligeiramente superior na costa sul do Algarve (entre 12.º e 14.º C) e inferior no interior Norte e Centro, onde os valores não deverão ultrapassar 5.º/6.º graus.Também a partir da noite de terça-feira e até quinta-feira, o vento soprará mais intenso, em geral de intensidade moderada, forte nas terras altas.Face às condições meteorológicas, a ANPC lembra que poderão existir intoxicações por inalação de gases, devido a inadequada ventilação nas habitações e incêndios resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou de avarias em circuitos elétricos.Chama ainda a atenção para a eventual formação de gelo em troços de estradas com ensombramento permanente e pede para que haja especial atenção com os grupos populacionais mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-abrigo.A ANPC apela à população para adotar comportamentos adequados, como o uso de agasalhos, uso de várias camadas de roupa e ingestão de sopas e bebidas quentes.

A proteção civil alertou esta segunda-feira para a descida das temperaturas de terça para quarta-feira em todo o país, com valores entre os zero e os quatro graus centígrados em todo o território.O alerta à população surge após uma reunião entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê uma diminuição da temperatura a partir da noite de terça para quarta-feira, provocando uma situação de tempo frio e seco que se prolongará até ao próximo sábado.Os valores das temperaturas mínimas deverão variar entre zero e 4.ºgraus centígrados na generalidade do país, mas serão significativamente mais baixos nas regiões do interior, em particular nas regiões do Norte e Centro, onde a temperatura mínima poderá descer até 8.º C negativos.