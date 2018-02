Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil alerta para chuva e trovoada no grupo oriental dos Açores

Ilhas de São Miguel e de Santa Maria sob aviso amarelo.

Por Lusa | 14:05

A Proteção Civil dos Açores emitiu esta quinta-feira um comunicado a alertar para as previsões de chuva e trovoada durante a tarde nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, que estão sob aviso amarelo.



Segundo um aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aquelas duas ilhas do grupo oriental do arquipélago estão sob aviso amarelo até as 18h00 locais desta quinta-feira (mais uma hora em Lisboa) devido à precipitação e trovoada.



O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda, por isso, que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente a limpeza de sistemas de drenagem de residências e pede aos automobilistas que não circulem sem necessidade, já que a chuva pode provocar lençóis de água.



"Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros", alerta a Proteção Civil.