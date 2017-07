Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil atenta a 21 mil escuteiros

Plano de prevenção e segurança criado para acampamento em Idanha-a-Nova.

11:00

A maior concentração de escuteiros alguma vez realizada em Portugal arranca amanhã em Idanha-a-Nova. São 21 mil participantes, dos quais 3800 adultos, que estarão instalados sete dias em mais de quatro mil tendas.



A organização da 23ª edição do Acampamento Nacional implicou a elaboração de um plano de prevenção e segurança elaborado pela Proteção Civil, que estará em permanência junto do acampamento, instalado na Senhora de Almortão, atenta a possíveis focos de incêndio.



"O objetivo do encontro é promover ações que visem a sustentabilidade do planeta", referiu ao CM o chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, Ivo Faria. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente, amanhã, no acampamento.